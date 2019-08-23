2019-08-23T04:15:46+03:00
Общество

В Благовещенске отремонтируют детсад с рухнувшим потолком

Решается вопрос о текущем или капитальном ремонте
Анастасия НАГАЙКО
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В благовещенском детсаду № 5 работает комиссия. Ранее учреждение прошло проверку и получило паспорт готовности. Визуально, никаких дефектов покрытия стен и потолков отмечено не было.

Напомним, в детсаду обвалилась штукатурка с потолка, когда в группе находились дети. Трое малышей пострадали. Теперь детсад закрыт до получения экспертного заключения о дальнейшей эксплуатации здания.

- Принято решение о проведении проверки специализированной экспертной организацией всех потолков в данном корпусе, чтобы понять, как будет себя вести штукатурка в остальных частях здания. После экспертного заключения будет принято решение о текущем или капитальном ремонте, – пояснил исполняющий обязанности мэра города Благовещенска Олег Имамеев.

Воспитанники сада будут распределены в другие корпуса данного дошкольного учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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