Под Шимановском двое суток ищут грибника с серым ведром

СЕГОДНЯ 08:26 2019-08-23T08:26:36+03:00

На поиски уже отправились волонтеры

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В Амурской области пропал житель села Берея Шимановского района. 62-летний Григорий Гоценко 21 августа ушел из дома за грибами, и до настоящего момента не вернулся. При себе мужчина имел мобильный телефон Samsung.

Поисково-спасательный отряд «Гром» разместил объявление о поиске Григория Гоценко. В ближайшее время мужчину будут искать волонтеры.

Из особых примет амурчанина: у него рост 165 см, худощавое телосложение, овальное лицо. Григорий Гоценко был одет в зеленые резиновые сапоги, черные штаны, черную олимпийку. При себе у грибника было серое ведро.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении амурчанина, просят сообщить по адресу: город Свободный, улица 40-летия Октября, 74, кабинет 12, телефон 8-914-584-71-10. Либо по телефонам: 8-914-046-35-44, 8-914-606-28-40.

ИСТОЧНИК KP.RU