2019-08-26T04:44:46+03:00
Общество

В Благовещенске появится еще один трехфазный светофор

Также введут ограничение скорости на улице Октябрьской
Анастасия НАГАЙКО
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В Благовещенске изменят режим работы светофора на пересечении улиц Калинина и Красноармейской. Специалисты отметили, что это перекресток считается аварийно-опасным в городе.

В ближайшие дни светофор начнет работать в трёхфазном режиме, то есть будет выделено время только для пешеходов. По этому же принципу уже работают электронные регулировщики на перекрестках улиц 50-летия Октября – Амурская, 50-летия Октября – Красноармейская, Красноармейская – Пионерская.

- Также в этом году мы проводим работу по оборудованию светофорных объектов дополнительной подсветкой. Первый светофор со светодиодами установлен на Ленина – Комсомольской. Он привлекает внимание как пешеходов, так и водителей. Подобные светофоры оборудуют и на других перекрестках в центре города – на улицах Театральной, Калинина, на Новотроицком шоссе, перекрестке Октябрьская – Богдана Хмельницкого, – рассказал начальник управления ЖКХ Сергей Казанцев.

Кроме того, будет введено ограничение скоростного режима на улице Октябрьской, на участке от Шевченко до Калинина. Максимально разрешенная скорость движения составит 40 километров в час.

ИСТОЧНИК KP.RU

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