Благовещенка обвинила полицейского в нападении после ДТП

СЕГОДНЯ 07:47 2019-08-26T07:47:48+03:00

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В ночь на 23 августа в Благовещенске произошло ДТП с участием сотрудника полиции, который находился в свободное от службы время. После аварии между двумя водителями произошел конфликт.

Установлено, что женщина-водитель, управляя «Ниссаном-Тиидой», не уступила дорогу «Ниссану-Жуку» и совершила столкновение. После этого в отношении благовещенки был составлен административный протокол и вынесено постановление по делу об административном правонарушении по ч. 3 ст. 12.14 КоАП РФ.

После этого произошел конфликт. Тогда же гражданка написала заявление в МО МВД России «Благовещенский» о том, что полицейский оскорблял её и причинил телесные повреждения.

- По данному поводу начальником УМВД назначена служебная проверка, которую проводит оперативно-розыскная часть собственной безопасности УМВД, - рассказали в УМВД по Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU