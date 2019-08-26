Благовещенка обвинила полицейского в нападении после ДТП
В ночь на 23 августа в Благовещенске произошло ДТП с участием сотрудника полиции, который находился в свободное от службы время. После аварии между двумя водителями произошел конфликт.
Установлено, что женщина-водитель, управляя «Ниссаном-Тиидой», не уступила дорогу «Ниссану-Жуку» и совершила столкновение. После этого в отношении благовещенки был составлен административный протокол и вынесено постановление по делу об административном правонарушении по ч. 3 ст. 12.14 КоАП РФ.
После этого произошел конфликт. Тогда же гражданка написала заявление в МО МВД России «Благовещенский» о том, что полицейский оскорблял её и причинил телесные повреждения.
- По данному поводу начальником УМВД назначена служебная проверка, которую проводит оперативно-розыскная часть собственной безопасности УМВД, - рассказали в УМВД по Амурской области.
ИСТОЧНИК KP.RU