2019-08-26T10:45:13+03:00
Общество

В амурских лесах ищут пропавших грибников

С начала лета поступило восемь сообщений о пропаже амурчан
Анастасия НАГАЙКО
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Спасатели и добровольцы продолжают искать пропавших амурчан. Жители уходят в лес за грибами и пропадают. По данным ГУ МЧС по Амурской области, с начала сезона сбора дикоросов поступило 8 сообщений о пропаже грибников.

Так, 23 августа ушла за грибами жительница Шимановска Таисия Григорьевна Штепа 1943 года рождения. В настоящее время пенсионерку ищут огнеборцы пожарной части № 9 города Шимановска, спасатели поисково-спасательного отряда города Свободного и сотрудники полиции.

За день до этого в селе Берея Шимановского района пропал Григорий Гоценко 1957 года рождения. Уже обследовано 15 квадратных километров лесного массива, но поиски пока не увенчались успехом. На поиски пожилого мужчины направились 17 человек.

И с 16 августа ведутся поиски мужчины в Селемджинском районе, который ушел в лес на три километра юго-восточнее села Стойба. В район из Благовещенска прибыли три кинологических расчета амурского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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