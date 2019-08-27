Мошенники собирают деньги от имени амурских властей
В Амурской области руководителям предприятий и фирм присылают «распоряжение губернатора» об оказании помощи для подтопленцев. Неизвестные граждане от имени властей региона предлагают построить дома для пострадавших граждан и указывают реквизиты счета.
- Мало того, для большей убедительности мошенники еще и звонят. Звонки со стационарных телефонов Калужской области и с мобильных телефонов других регионов. Друзья, будьте бдительны! Это мошенничество! У нас есть один счет для сбора благотворительных средств. Его реквизиты указаны на официальном сайте правительства. Дополнительно мы ни о чем никого не просили, никакие другие счета не открывали, - написал в соцсетях амурский губернатор Василий Орлов.
Глава региона рассказал, что есть уже пострадавшие – некоторые руководители фирм перечислили деньги (причем суммы немаленькие). В полицию уже написано заявления.
- Самое отвратительное – люди обманывают и делают деньги на чужой беде. Мы с вами знаем, как тяжело пришлось области, как утонули наши населенные пункты, и как много еще предстоит сделать, чтобы преодолеть все последствия, - пишет Орлов.
Существует единственный счет для тех, кто хочет оказать помощь:
Получатель: Минфин АО (ГКУ «Амурский центр ГЗ и ПБ», л/с 05928238861)
ИНН 2801102671
КПП 280101001
БИК 041012001
Банк Отделение Благовещенск
р/сч40302810600004000001
ОКТМО 10701000
КБК 000 0000 0000000 000 000
Назначение платежа: Добровольные пожертвования для оказания помощи в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Амурской области в июле 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU