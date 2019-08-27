2019-08-27T03:51:20+03:00
Общество

Мошенники собирают деньги от имени амурских властей

Губернатор Василий Орлов официально прокомментировал ситуацию
Анастасия НАГАЙКО
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В Амурской области руководителям предприятий и фирм присылают «распоряжение губернатора» об оказании помощи для подтопленцев. Неизвестные граждане от имени властей региона предлагают построить дома для пострадавших граждан и указывают реквизиты счета.

- Мало того, для большей убедительности мошенники еще и звонят. Звонки со стационарных телефонов Калужской области и с мобильных телефонов других регионов. Друзья, будьте бдительны! Это мошенничество! У нас есть один счет для сбора благотворительных средств. Его реквизиты указаны на официальном сайте правительства. Дополнительно мы ни о чем никого не просили, никакие другие счета не открывали, - написал в соцсетях амурский губернатор Василий Орлов.

Глава региона рассказал, что есть уже пострадавшие – некоторые руководители фирм перечислили деньги (причем суммы немаленькие). В полицию уже написано заявления.

- Самое отвратительное – люди обманывают и делают деньги на чужой беде. Мы с вами знаем, как тяжело пришлось области, как утонули наши населенные пункты, и как много еще предстоит сделать, чтобы преодолеть все последствия, - пишет Орлов.

Существует единственный счет для тех, кто хочет оказать помощь:

Получатель: Минфин АО (ГКУ «Амурский центр ГЗ и ПБ», л/с 05928238861)

ИНН 2801102671

КПП 280101001

БИК 041012001

Банк Отделение Благовещенск

р/сч40302810600004000001

ОКТМО 10701000

КБК 000 0000 0000000 000 000

Назначение платежа: Добровольные пожертвования для оказания помощи в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Амурской области в июле 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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