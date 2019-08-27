2019-08-27T04:00:13+03:00
Общество

Из Приамурья выгнали 14 китайских граждан

В отношении иностранцев были составлены административные протоколы
Анастасия НАГАЙКО
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На территории Селемджинского района были задержаны 12 граждан КНР. Иностранцы работали на предприятии по добыче золота. Еще двое граждан Поднебесной попали в поле зрения полиции на территории Благовещенского района.

- В отношении иностранных граждан были составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ (незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации), - рассказали в службе судебных приставов Амурской области.

Суд рассмотрел дело и взыскал с нарушителей по 2000 рублей. Также их выдворили с территории Российской Федерации. После этого граждане находились в специальном учреждении в Белогорье до выдворения из страны.

Кстати, с начала года судебные приставы препроводили до пунктов пропуска 75 иностранных граждан, подлежащих административному выдворению за пределы РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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