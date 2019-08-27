2019-08-27T09:46:54+03:00
Общество

Амурчане примут участие во всероссийском конкурсе «Точка отсчета»

Как правильно подготовиться к нему, рассказали 27 августа на семинаре «Годовой отчет организаций – инструмент успешного развития»
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Амурские некоммерческие организации (НКО) могут принять участие во всероссийском конкурсе публичных годовых отчетов «Точка отсчета» - и некоторые уже изъявили желание. О том, как правильно составить публичный годовой отчет и повысить шанс на победу, рассказали 27 августа на областном семинаре «Годовой отчет организаций – инструмент успешного развития». Его организовал Ресурсный центр поддержки НКО при Общественной палате Амурской области.

- Ресурсный центр работает с февраля этого года, и за это время мы успели провести немало семинаров для представителей некоммерческих организаций. На этот раз мы пригласили всех желающих для того, чтобы познакомить их с конкурсом «Точка отсчета», его условиями и правилами составления годового отчета, - рассказала руководитель центра Юлия Гергардт. - Но помимо этого, мы решили наполнить семинар еще двумя важными блоками: «Документооборот в общественных организациях» и «Бухгалтерская и финансовая отчетность НКО». Именно с ними чаще всего возникают трудности у молодых некоммерческих организаций – а они составляют порядка 25% от общего числа.

Несмотря на специфику семинара, желание поучаствовать в нем выразили и опытные члены некоммерческих организаций. На мероприятие зарегистрировались свыше 70 человек, а некоторые пришли и без регистрации. Причем желающих не остановили даже расстояния – в Благовещенск приехали слушатели как из близлежащих районов, так и с севера области, включая Октябрьский и Тындинский районы.

Таким образом, важность мероприятия и поднятой в ходе него темы оказалась очевидной – на это обратила внимание и заместитель руководителя аппарата губернатора Амурской области Екатерина Снежко, которая открыла семинар своим выступлением. В нем она подчеркнула, что информационная открытость является одним из важнейших факторов при определении победителей различных грантов. А публичные годовые отчеты, которым был посвящен семинар, как раз и являются ярчайшим показателем этой открытости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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