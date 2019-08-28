На центральной улице Благовещенска заменят уличную подсветку
Всего заменят 602 светильника
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На улице Ленина в Благовещенске меняют старые светильники на современные светодиодные лампы. Всего будет заменено 602 светильника. Работы проводятся в рамках проекта по модернизации системы уличного освещения в городе.
В этом году заменят светильники по Ленина от набережной до пересечения с Краснофлотской. Всего проект затронет 7,49 км.
- Новые светильники не только имеют более яркую температуру цвета – ярко-белую, но и являются энергосберегающими, - рассказали в администрации Благовещенска.
В настоящее время заменили уже порядка ста устаревших ламп.
ИСТОЧНИК KP.RU