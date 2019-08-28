2019-08-28T04:22:07+03:00
Общество

В детсаду Благовещенска стая собак напала на девочку

Малышка отделалась легким испугом
Анастасия НАГАЙКО
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Накануне в Благовещенске стая бездомных собак напала на 4-летнюю девочку. Происшествие произошло на территории второго корпуса детского сада № 55. По факту нападения прокуратура Амурской области начала проверку.

Сообщается, что ребенка напугали собаки, когда он оказался за беседкой. Причем родители детей не раз указывали на стая дворняг, отправляли документы и в ЖКХ. Знают о проблеме и в управлении образования.

Администрация дошкольного учреждения пыталась решить эту проблему, устанавливая дополнительно ограждение, но животные все равно пробираются на территорию сада. Теперь прокуратура даст оценку всем действиям заинтересованных лиц.

- В ходе проверки будет дана оценка администрации Благовещенска в части полноты исполнения полномочий по регулированию численности безнадзорных животных. По результатам проверки, при наличии оснований, будет приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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