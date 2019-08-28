Губернаторские портфели вручат 3500 юным амурчанам

СЕГОДНЯ 10:10 2019-08-28T10:10:14+03:00

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В Благовещенске прошла акция «Губернаторский портфель». В ее рамках более 200 маленьких горожан получили подарки от главы региона - рюкзаки со всеми необходимыми канцелярскими принадлежностями. Мальчикам выдали синие ранцы, девочкам - фиолетовые.

Совсем скоро для вас прозвенит первый в жизни школьный звонок, и перед вами откроется интересный и увлекательный мир. Школа подарит массу новых знаний, вы будете читать интересные книги, писать умные сочинения, научитесь решать трудные задачи, выучите иностранные языки, узнаете многое про окружающую среду и про свою необъятную Родину. Вас ждет не только учеба, но и новые знакомства и настоящая крепкая дружба. А главное - в школе вы научитесь самостоятельно думать, ставить важные для себя цели, принимать решения и добиваться результатов. Уверен, у вас все получится. Вы обязательно преодолеете все трудности и станете тем, кем захотите, – сказал губернатор Василий Орлов.

В этом году портфели также получили ребята из Белогорска, Прогресса и школ сел Токур, Норск и Февральск (Селемджинский район). Кроме того, сегодня в рамках рабочей поездки глава региона привез школьные сумки в Мазановский район.

- В портфеле представлено 11 канцелярских предметов, в том числе пенал, пластилин, линейка, альбом, цветная бумага – в общем, все, что пригодится ребенку в учебе, – поделилась руководитель Амурского областного отделения общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» Елизавета Москалец. – Мы благодарим всех представителей бизнеса, которые помогли нам в организации этой замечательной акции.

Акция «Губернаторский портфель» проходит в регионе с 2002 года. В этом году ее участниками станут 3500 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU