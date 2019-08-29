В Благовещенске почистят речку Бурхановку
30 августа в районе пересечения улиц 50 лет Октября – Северная пройдет субботник на реке Бурхановка. Всех желающих поучаствовать в акции ждут в 15:00.
В этот раз участниками акции станут добровольцы Благовещенска, участники профильной социально-трудовой смены (смена организована центром «Выбор» в рамках реализации федерального гранта занятости несовершеннолетних, стоящих на учете в ПДН или склонных к совершению правонарушений), а также неравнодушные жители города.
Напомним, последний раз Бурхановку чистили в конце июня на улице Горького – на участке от Театральной до Кузнечной. Ранее на мероприятиях по очистке городской реки было собрано более 350 мешков мусора.
ИСТОЧНИК KP.RU