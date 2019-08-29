В Благовещенске полицейский на обеденном перерыве задержал «домушника»

СЕГОДНЯ 03:52 2019-08-29T03:52:44+03:00

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Житель Благовещенска написал заявление в полицию после того, как его квартиру обокрали. Мужчина вернулся домой и увидел открытой балконную дверь, а из квартиры пропали личные вещи и электроприборы.

Горожанин проживает на первом этаже. Установлено, что злоумышленник дождался вечера, когда хозяина квартира нет дома, забрался на балкон, отжал дверь и проник в комнату. Общая сумма ущерба составляет 25 тысяч рублей.

Оперативники опросили жильцов многоквартирного дома, изучили записи с камер наружного видеонаблюдения в районе.

- В поле зрения сыщиков попал ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичные преступления местный житель, 1984 года рождения. В обеденный перерыв на улице областного центра сотрудник уголовного розыска увидел подозреваемого, задержал и доставил его в дежурную часть, - рассказали в УМВД по Амурской области.

По факту кражи следственным отделом МО МВД России «Благовещенский» возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU