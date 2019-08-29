В Амурской области продолжают бороться с африканской чумой

СЕГОДНЯ 10:26 2019-08-29T10:26:37+03:00

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В Амурской области продолжается борьба с африканской чумой у свиней (АЧС). На сегодняшний день очаги расположены в шести селах – Волково, Муравьевка, Асташиха, Гордеково, Орлецкое и Правовосточное. В зону отчуждения попадают и рядом расположенные населенные пункты. Всего их – 14. Там уничтожат около 7 тысяч голов свиней.

По словам начальника управления ветеринарии Амурской области Сергея Самохвалова, самостоятельный убой или реализация свинины в зоне отчуждения может обернуться для амурчан административной или даже уголовной ответственностью – за неисполнение ветеринарного законодательства.

- Убой и реализация свинопоголовья в пунктах, которые не входят в зону отчуждения – полное право граждан, и запретить им этого нельзя. Но если это происходит в карантине, то мы вынуждены привлекать амурчан к административной ответственности и направлять дело в суд для применения самых жестких мер наказания, - говорит Сергей Владимирович.

Откуда в область пришла АЧС, пока неизвестно. Образец вируса был отправлен в лабораторию, где это выясняют. Параллельно образцы мяса и АЧС проверяют в лабораториях городов Владимира и Покрова.

Тем временем, пострадавшие амурчане получают компенсации за убитый скот. Сумма выплат составляет 150 рублей на килограмм живого веса (не мяса). Определяют его с помощью специальных замеров и таблицы. Общая сумма компенсации – около 9 млн рублей.

Кстати, на сегодняшний день по соцсетям «гуляет» много недостоверной информации и страшилок. Чтобы быть точно уверенным в подлинности заявлений, специалисты рекомендуют обращаться на телефоны горячих линий Россельхознадзора: 22-69-66 и управления ветеринарии: 51-52-48 и 51-52-55.

ИСТОЧНИК KP.RU