В Приамурье младшеклассников будут бесплатно кормить в школе

СЕГОДНЯ 03:06 2019-08-30T03:06:53+03:00

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С 1 сентября учеников амурских школ будут бесплатно кормить. Полноценное горячее питание предусмотрено для учащихся 1-4 классов. Для них предусмотрено питание один раз в школьной столовой.

Накануне депутаты Заксобрания приняли соответствующий закон.

- Спасибо депутатам за то, что поддержали эту инициативу. Амурская область станет первым регионом Дальнего Востока, где реализуется такой закон, - отреагировал на новость губернатор Амурской области Василий Орлов.

Уже известно, что детей будут кормить не просто булочкой с молоком, а хорошим горячим завтраком. Стоимость будет составлять около 20 рублей для южных районов и 30 рублей для северных.

ИСТОЧНИК KP.RU