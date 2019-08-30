В Приамурье младшеклассников будут бесплатно кормить в школе
С 1 сентября учеников амурских школ будут бесплатно кормить. Полноценное горячее питание предусмотрено для учащихся 1-4 классов. Для них предусмотрено питание один раз в школьной столовой.
Накануне депутаты Заксобрания приняли соответствующий закон.
- Спасибо депутатам за то, что поддержали эту инициативу. Амурская область станет первым регионом Дальнего Востока, где реализуется такой закон, - отреагировал на новость губернатор Амурской области Василий Орлов.
Уже известно, что детей будут кормить не просто булочкой с молоком, а хорошим горячим завтраком. Стоимость будет составлять около 20 рублей для южных районов и 30 рублей для северных.
ИСТОЧНИК KP.RU