2019-08-30T04:22:17+03:00
Общество

В Приамурье ввели режим ЧС из-за африканской чумы

Во всех поселениях, где объявлен карантин, будет создана рабочая группа
Анастасия НАГАЙКО
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Губернатор Амурской области Василий Орлов подписал распоряжение о режиме ЧС. Решение было принято региональными властями на заседании КЧС в областном Правительстве из-за африканской чумы.

- На сегодняшний день из более чем 5 тысяч голов свиней, которые попали в зону отчуждения животных, уничтожено 3400 голов. Остальные 1800 голов из села Волково и находящихся в 10 км от него населённых пунктах ликвидируют до этого вечера, - рассказали в Правительстве Амурской области.

Напомним, что в зону отчуждения животных по результатам проб попали ещё несколько населённых пунктов. Ещё одна карантинная зона - село Муравьёвка Тамбовского района и расстояние в 5 км от него, куда попадает село Резуновка. Очаг вируса выявили в селе Асташиха Бурейского района и первой угрожающей зоне от неё на расстоянии 5 км, где нет других сёл. Там ликвидируют 118 голов свиней.

Село Правовосточное Ивановского района попало в зону отчуждения животных. К вечеру здесь уничтожат 92 головы свиней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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