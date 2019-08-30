Благовещенск останется без горячей воды

СЕГОДНЯ 08:33 2019-08-30T08:33:46+03:00

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В сентябре в Благовещенске энергетики начинают осенние гидравлические испытания. Благовещенская ТЭ будет проверять оборудование с 9 по 13 сентября. А позже начнутся работы по замене аварийного участка тепломагистрали Северного района.

С 9 до 13 сентября в Благовещенске будут остановлены все тепловые сети. Основной момент испытаний пройдет 10 сентября – магистральные тепловые сети проверят повышенным давлением теплоносителя

А с 13 до 25 сентября горячую воду отключат в микрорайоне № 2, части микрорайона № 3, на КПП и ЦЭС. Там будут капитально ремонтировать аварийный участок на ул. Студенческая.

ИСТОЧНИК KP.RU