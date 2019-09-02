При пожаре в Белогорске погиб человек

СЕГОДНЯ 04:52 2019-09-02T04:52:17+03:00

Еще двое получили ожоги, один из пострадавших госпитализирован

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Пожар вспыхнул в одном из домов на улице Щорса в Белогорске днем 1 сентября. Пожарные прибыли на место уже через шесть минут. Первым делом огнеборцы обследовали дом на наличие людей. В одной из комнат было обнаружено тело мужчины 47 лет.

- В огне пострадала хозяйка дома, 1945 года рождения, и мужчина, 1979 года, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.

Женщина обожгла лицо, но от госпитализации отказалась. А вот второго пострадавшего с ожогами кистей и предплечья доставили в городскую больницу.

Справиться с огнем 13 пожарным удалось за 11 минут. Дом огнеборцы отстояли, на соседние хозяйственные постройки пламя не перекинулось. В пожаре сгорела веранда, внутри дом обгорел на площади 40 квадратных метров.

Теперь специалистам предстоит установить, из-за чего вспыхнул пожар, унесший жизнь человека. По предварительной версии, всему виной нарушение правил пожарной безопасности при использовании печи.

ИСТОЧНИК KP.RU