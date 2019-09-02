При пожаре в Белогорске погиб человек
Пожар вспыхнул в одном из домов на улице Щорса в Белогорске днем 1 сентября. Пожарные прибыли на место уже через шесть минут. Первым делом огнеборцы обследовали дом на наличие людей. В одной из комнат было обнаружено тело мужчины 47 лет.
- В огне пострадала хозяйка дома, 1945 года рождения, и мужчина, 1979 года, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.
Женщина обожгла лицо, но от госпитализации отказалась. А вот второго пострадавшего с ожогами кистей и предплечья доставили в городскую больницу.
Справиться с огнем 13 пожарным удалось за 11 минут. Дом огнеборцы отстояли, на соседние хозяйственные постройки пламя не перекинулось. В пожаре сгорела веранда, внутри дом обгорел на площади 40 квадратных метров.
Теперь специалистам предстоит установить, из-за чего вспыхнул пожар, унесший жизнь человека. По предварительной версии, всему виной нарушение правил пожарной безопасности при использовании печи.
ИСТОЧНИК KP.RU