В Благовещенске открылась самая современная школа Приамурья

СЕГОДНЯ 10:54 2019-09-02T10:54:19+03:00

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2 сентября, в День знаний, в Благовещенске открыли новый корпус школы №22. На сегодняшний день это самое современное учебное учреждение в области. Учиться здесь смогут 528 школьников.

В новой школе наряду с обычными кабинетами оборудовали и принципиально новые, в том числе кабинет по работе с ребятами с задержкой развития и аутистами.

- Всего в здании предусмотрено 24 специализированных учебных кабинета, два спортивных зала с раздевалками и душевыми кабинами, актовый зал на 318 мест, медицинский блок, обеденный зал на 178 посадочных мест, - перечисляют в пресс-службе правительства Амурской области.

В школьном дворе имеются волейбольная и баскетбольная площадки, место для гимнастики, беговая дорожка, зона с тренажерами и площадка для подвижных игр. Кроме того, для ребят обустроили опытную зону с отделами овощных и полевых культур, а также плодовым садом для практических занятий у младших классов. На все про все из бюджетов разных уровней было потрачено 411 миллионов рублей.

Кстати, по словам мэра Благовещенска Валентины Калиты, новые школы в областном центре не строили вот уже 19 лет.

Кроме благовещенских школьников новоселье ждет учеников из Свободного, там строят школу на 528 мест.

ИСТОЧНИК KP.RU