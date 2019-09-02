Лето-2019 в Благовещенске стало одним из самых дождливых в истории

СЕГОДНЯ 11:46 2019-09-02T11:46:52+03:00

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Специалисты Амурского Гидрометцентра подвели итоги лета-2019, и пришли к весьма противоречивым выводам. Оказалось, что для одних амурчан сезон был жарким и засушливым, а для других напротив дождливым. Наблюдениями синоптики поделились на своей официальной страничке в Instagram.

В частности прошедшее лето в Благовещенске вошло в пятерку самых дождливых за всю историю наблюдений, лишь немногим уступив лету 2013 года. Также терпеть непогоду и как следствие паводок пришлось жителям Норска, Углового и Богословки.

«В с.Норск подъем воды на Селемдже достиг отметки 805 см, это на полметра выше, чем при наводнении 1972 года, хотя в истории водомерного поста есть отметка 920 см, столько было в 1924 году», - отмечают синоптики.

В Ромненском, Селемджинском районах и в Благовещенске, сумма осадков превысила 500 миллиметров, это не сезонная, а уже годовая норма. Хуже всех пришлось жителям поселка Дугда, за лето там выпало 766 миллиметров осадков, что на треть больше годовой нормы.

В то же время у жителей Тындинского и Сковородинского районов напротив было жаркое лето. Дождей там прошло вполовину меньше от среднего, а температура превысила сезонную норму на 1 – 2 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU