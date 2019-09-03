2019-09-03T02:24:08+03:00
Происшествия

В Приамурье грузовой поезд насмерть сбил подростка

Стражи порядка устанавливают обстоятельства происшествия
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Сообщение о трагедии недалеко от станции Белогорье поступило в Благовещенский линейный отдел МВД России на транспорте ночью 1 сентября. Под грузовой поезд попал 17-летний подросток.

- К месту происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа и карета скорой помощи, которая констатировала смерть потерпевшего от полученных травм несовместимых с жизнью, - сообщают в пресс-службе Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.

Личность мальчика уже установлена, стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Транспортные полицейские еще раз напоминают жителям о необходимости соблюдать правила безопасности на железной дороге, ведь железнодорожное травмирование занимает второе место после автомобильного. Чаще всего травмы получают люди нарушающие правила при посадке и высадке из поезда, а также те, кто неправильно переходят пути.

ИСТОЧНИК KP.RU

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