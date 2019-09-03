В Благовещенске перекрыли два участка улицы Театральная

СЕГОДНЯ 06:21 2019-09-03T06:21:56+03:00

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В областном центре продолжается компания по ремонту улично-дорожной сети. Со 2 сентября ограничения ввели еще на двух участках дорог.

Речь идет об улице Театральная между Вокзальной и Октябрьской. До 15 сентября перекрыта будет половина проезжей части на участке от Вокзальной (виадук) до Свободной.

- Также, с 2 по 6 сентября в ночное время (с 23:00 до 05:30) участок улицы Театральной между Вокзальной и Конной будет полностью перекрыт для движения транспорта, - предупреждают в пресс-службе администрации Благовещенска.

Мэрия просит автолюбителей выбирать альтернативные пути для движения.

ИСТОЧНИК KP.RU