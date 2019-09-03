В Приамурье зафиксированы очаги растения-паразита, уничтожающего огороды

СЕГОДНЯ 09:49 2019-09-03T09:49:31+03:00

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Амурские огороды захватывает опасное растение-паразит повилика. Об этом сообщают специалисты Управления Россельхознадзора по Амурской области. Очаги выявлены уже в Архаринском, Благовещенском, Ивановском, Михайловском, Константиновском и Тамбовском районах.

- Разрастание повилики чаще всего начинается с обочин автомобильных дорог, где на нее обращают мало внимания. Далее она распространяется на огороды, луга и пастбища, где наносит огромный вред, - предупреждают в управлении.

За несколько месяцев повилика может полностью уничтожить огород, останутся лишь высохшие больные растения. Кроме того, паразит ядовит для некоторых животных.

Обычной прополкой от повилики не избавиться, у нее нет ни корней, ни листьев. Вместе с паразитом придется удалить и зараженные растения, после чего немедленно сжечь.

- Если повиликой поврежден значительный участок, то после низкого скашивания растений очаги можно обработать гербицидами сплошного действия, такими как Раундап, Ураган, Зеро. Проводить такие мероприятия, скорее всего, придется неоднократно в течение нескольких лет, - добавляют в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Амурской области.

Обо всех случаях обнаружения повилики амурчан просят сообщать по телефону 8-4162-22-69-70.

ИСТОЧНИК KP.RU