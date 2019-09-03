В Приамурье зафиксированы очаги растения-паразита, уничтожающего огороды
Амурские огороды захватывает опасное растение-паразит повилика. Об этом сообщают специалисты Управления Россельхознадзора по Амурской области. Очаги выявлены уже в Архаринском, Благовещенском, Ивановском, Михайловском, Константиновском и Тамбовском районах.
- Разрастание повилики чаще всего начинается с обочин автомобильных дорог, где на нее обращают мало внимания. Далее она распространяется на огороды, луга и пастбища, где наносит огромный вред, - предупреждают в управлении.
За несколько месяцев повилика может полностью уничтожить огород, останутся лишь высохшие больные растения. Кроме того, паразит ядовит для некоторых животных.
Обычной прополкой от повилики не избавиться, у нее нет ни корней, ни листьев. Вместе с паразитом придется удалить и зараженные растения, после чего немедленно сжечь.
- Если повиликой поврежден значительный участок, то после низкого скашивания растений очаги можно обработать гербицидами сплошного действия, такими как Раундап, Ураган, Зеро. Проводить такие мероприятия, скорее всего, придется неоднократно в течение нескольких лет, - добавляют в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Амурской области.
Обо всех случаях обнаружения повилики амурчан просят сообщать по телефону 8-4162-22-69-70.
ИСТОЧНИК KP.RU