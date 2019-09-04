«Красой Дальнего Востока» признана амурчанка

СЕГОДНЯ 07:16 2019-09-04T07:16:29+03:00

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Самую красивую девушку Дальнего Востока выбирали 3 сентября на Восточном экономическом форуме. Конкурс красоты прошел в рамках выставочной площадки «Улица Дальнего Востока».

За победу боролись 11 девушки, Приамурье представляли 18-летняя Алина Дороненко и 15-летняя Полина Мельникова. Корона досталась последней. Об успехе своей воспитанницы в соцсетях уже сообщили культурный центр «Жираф», в которой обучается девушка, и школа иностранных языков «Сатори», где самая красивая дальневосточница изучает английский язык.

«Поздравляем Полину Мельникову с победой на конкурсе «Краса Дальнего Востока» на Восточном экономическом форуме. Полина изучает английский, а также изучала японский язык в нашей школе. Надеемся, что знание иностранных языков распахнет для нее двери новых возможностей. Полина – лучшая! Теперь это знаем не только мы, но и весь Дальний Восток», - такой пост опубликовала у себя на странице школа «Сатори».

ИСТОЧНИК KP.RU