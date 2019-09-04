Из-за африканской чумы свиней ограничили въезд в село Белогорье

СЕГОДНЯ 07:48 2019-09-04T07:48:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Первая зона отчуждения в областном центре составили 16 километров. Сюда вошли Белогорье, Садовое, Чигири и Кантон-Коммуна. Из-за африканской чумы свиней власти ввели временное ограничение движения транспорта на дорогах, ведущих к Белогорью.

- С 4 сентября и до окончания карантина введен полный запрет на движение по дороге Моховая Падь – Белогорье, 31 километр трассы Благовещенск – Свободный – Белогорье. Движение будет осуществляться через единственный пункт пропуска по трассе Марково – Белогорье, - предупреждают в пресс-службе администрации Благовещенска.

Проехать здесь смогут только жители села Белогорье, при условии, что у них будет паспорт с отметкой о местной прописке, а также амурчане, работающие на территории села, проверять их будут по списку.

Также вирус зафиксирован в Ивановке, Черемхово и КФХ Ивановского района, Винниково Михайловского района, Черняево Магдагачинского района и Садовом Тамбовского района.

- По предварительным данным общее поголовье свиней на данных территориях составляет порядка 2700 голов. В настоящее время муниципалитеты ведут подготовку к работе по отчуждению и утилизации зараженных и потенциально зараженных животных, - отметил начальник управления ветеринарии Амурской области Сергей Самохвалов.

Над ликвидацией очагов чумы без выходных трудятся около 120 человек. По данным правительства Амурской области на утро 4 сентября полностью завершены работы в Михайловском районе и на 50% — в Тамбовском. Там уже идет дезинфекция.

Также специалистам предстоит сравнить типы вирусов в разных районах Приамурья.

- С большой долей вероятности вспышки в селе Чернево, к примеру, и в Волково - самостоятельны, речь не идет о разносе АЧС по территории области с юга на север, - говорит Сергей Самохвалов.

Ситуацию усложняет и то, что вспышки африканской чумы зафиксированы в Китае, Приморье и Вьетнаме, а это значит, что вирус в область может быть занесен и оттуда.

В то же время животноводам, потерявшим поголовье свиней в «первую волну» распространения вируса, выплачивают компенсации. На это было выделено около девяти миллионов рублей. Заминка пока вышла лишь с амурчанами, не имеющими счетов для перечисления средств.

ВАЖНО!

Все вопросы, связанные с африканской чумой свиней, амурчане могут задать по телефонам горячей линии управления Россельхознадзора по Амурской области: 8(4162)22-69-66; управления ветеринарии и племенного животноводства: 8(4162)51-52-48, 8(4162)51-52-55.

ИСТОЧНИК KP.RU