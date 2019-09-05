На амурчанку завели уголовное дело за жестокое обращение с маленькой дочкой
Уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, сопряженное с жестоким обращением с ребенком завели на жительницу села Ивановка. Женщина подняла руку на годовалую дочку за то, что та перепачкалась в золе. В полиции о произошедшем стало известно в тот же день, 26 августа. - Двое малолетних детей (2013 и 2018 годов рождения) были изъяты из семьи в установленном порядке и находятся в социальных учреждениях, - сообщают в прокуратуре Амурской области. Женщине грозит до трех лет лишения свободы. В то же время районная прокуратура проверяет работу местных органов и учреждений системы профилактики.
ИСТОЧНИК KP.RU