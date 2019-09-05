В Приамурье под грузовой поезд попала женщина

СЕГОДНЯ 06:03 2019-09-05T07:04:40+03:00

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Авария со смертельным исходом произошла вечером 4 сентября недалеко от станции Екатеринославка. 43-летняя женщина пыталась перейти пути прямо перед грузовым составом. Затормозить машинист не успел и наехал на амурчанку. - От полученных травм женщина скончалась на месте, - сообщают в пресс-службе Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего. Напомним, 1 сентября вблизи станции Белогорье грузовой поезд сбил 17-летнего мальчика. Подросток погиб на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU