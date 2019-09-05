Власти Приамурья рассказали, когда начнут бесплатно кормить младшеклассников

СЕГОДНЯ 12:22 2019-09-05T12:22:06+03:00

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Учеников начальных школ в Амурской области обеспечат бесплатными вторыми завтраками и горячими полдниками с 1 октября. Об этом министр образования и науки Приамурья Светлана Яковлева рассказала в ходе пресс-конференции 5 сентября.

- Я очень ждала вопроса, почему именно с 1 октября. Дело в том, что идея законопроекта возникла в конце учебного года, незадолго до того, как депутаты Законодательного собрания области ушли на депутатские каникулы. В связи с этим принять законопроект еще в мае было невозможно, и он был принят 29 августа. И месяц был дан для того, чтобы решить все организационные вопросы – например, заказать продукты, проанализировать количество первоклассников, согласовать меню и поставщиков с Роспотребнадзором и так далее, - объяснила министр.

В течение первого учебного месяца платить за питание детей будут сами родители. Бесплатно накормят только льготные категории ребят – сирот, детей из малоимущих семей. А вот с октября бесплатное питание станет доступно для всех учащихся младших классов: для первой смены накроют второй завтрак, для второй смены – горячий полдник.

- Мы уже приблизительно знаем те виды блюд, которые могут войти во второй завтрак или горячий полдник, - уточнила Светлана Вячеславовна. - Это могут быть каши, молочные супы, макароны с сыром. Виды меню могут различаться в зависимости от территорий.

То есть, бесплатное питание будет состоять из одного горячего блюда, хлеба и напитка. Кроме того, в самих школах возможен индивидуальный подход. Меню будут подстраивать под детей, которым в силу различных причин нельзя употреблять те или иные продукты. Также при необходимости в правительстве могут увеличить суммы, выделяемые на бесплатное питание. Сейчас они установлены из расчета: 20 рублей – на ребенка из южных районов, 30 рублей – на ребенка из северных районов. И никакой доплаты за вторые завтраки или горячие полдники с родителей требовать не могут.

Если же вдруг с родителей начнут требовать деньги за по определению бесплатное питание или если они усмотрят в меню какие-либо нарушения, всегда можно обратиться к директору, в управление образования по своему населенному пункту и даже в региональное министерство образования и науки. Телефоны «горячей линии» министерства образования и науки Амурской области: 8 (4162) 226-594, 8 (4162) 226-518.

ИСТОЧНИК KP.RU