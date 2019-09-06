Губернатор Приамурья попросил президента спасти от банкротства сельхозпроизводителей и переработчиков

СЕГОДНЯ 05:04 2019-09-06T05:04:43+03:00

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Заседание президиума Госсовета прошло на площадке Дальневосточного федерального университета. Обсуждали пути развития Дальнего востока до 2025 года. Участие в обсуждении принял и губернатор Приамурья Василий Орлов. Глава области озвучил несколько важных для амурчан вопросов. В частности была поднята проблема переработки.

Дело в том, что амурчане ежегодно производят более миллиона тонн сои, перерабатывать аграрии готовы 500 тысяч тонн. При этом в 2018 году производственные мощности были загружены только на 60 процентов, а в этом году, по оценке экспертов, область и до этого уровня не дотянет.

- Дело в том, что очень высокая конкуренция за сырье, экспортно ориентированное сырье с удовольствием забирает Китай. И там большой комплекс вопросов есть. Я предлагаю сегодня поддержать товаропроизводителей, переработчиков, в противном случае нам придется их спасать от банкротства в следующем году. Нам необходимо им предоставить долгосрочные субсидированные кредиты на закупку сырья, тогда они точно этот тяжелый для них год переживут. А что касается того, как загрузить в полном объеме мощности по переработке, – это большой комплекс вопросов, во многом связанный с необходимостью открывать рынки, диверсифицировать рынки сбыта: китайский рынок, японский рынок. Я сегодня хотел бы поднять именно вопрос о долгосрочных субсидированных кредитах для сельхозтоваропроизводителей, переработчиков, - сообщил на заседании Василий Орлов.

Владимир Путин обещал продумать способы поддержки амурских переработчиков, и отметил, что из-за сложностей, которые возникли у Китая с американскими партнерами, «соседи» готовы закупать сою у амурчан в больших объемах.

Также на заседании обсудили проблему мелиорации в Приамурье, которая остро встала в области после наводнения. Подтоплено было 250 тысяч гектаров пашни, только заактированный ущерб составил 3,4 миллиарда рублей.

- Эта сумма могла бы быть значительно меньше, если бы была приведена в соответствие мелиоративная система, - подчеркнул Василий Орлов. - Система сегодня требует модернизации, она значительно заросла, но ее можно оперативно привести в порядок, она будет выполнять необходимый функционал.

У министерства сельского хозяйства есть подходящая к этому случаю программа поддержке, по которой власти готовы возместить до 65 процентов расходов на модернизацию. Губернатор Амурской области попросил увеличить размер компенсации для Дальнего Востока до 90 процентов. Это позволило бы обустроить систему мелиорации за 8 – 10 лет. В результате амурчане смогли бы увеличить урожаи и снизить затраты государства в случае нового паводка.

ИСТОЧНИК KP.RU