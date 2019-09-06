2019-09-06T07:35:36+03:00
Происшествия

В Приамурье за разбой осудили сержанта-контрактника

Жертвами преступника стали женщина и водитель-инвалид
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Благовещенский гарнизонный военный суд вынес приговор младшему сержанту-контрактнику, военнослужащего признали виновным в совершении двух разбоев.

Следствие установило, что поздним вечером 7 января мужчина притаился в подъезде дома на улице Ленина и напал на женщину. Он толкнул ее в спину и ударил по голове кирпичом, чтобы отобрать сумочку. Однако свое имущество женщина из рук не выпустила и начала кричать. Испугавшись, разбойник сбежал.

Второй раз на дело военнослужащий вышел 10 января уже в поселке Новобурейский. Вечером он подсел в машину к одному из местных таксистов, инвалиду первой группы, и ударил его сзади молотком по голове. Чтобы еще раз ударить водителя и забрать его сумку, младший сержант вышел из машины и собирался открыть водительскую дверь. В этот момент таксист ударил по газам и уехал. Врачи диагностировали у потерпевшего закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, многочисленные вдавленные переломы и другие повреждения.

- Приговором Благовещенского гарнизонного военного суда от 1 июля 2019 года младший сержант признан виновным в совершении двух преступлений, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет, без штрафа и без ограничения свободы, с содержанием в исправительной колонии общего режима, - сообщают в Военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Благовещенскому гарнизону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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