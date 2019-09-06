2019-09-06T08:03:20+03:00
Общество

Амурские риелторы скептически отнеслись к снижению ставки по ипотеке

Специалисты видят массу подводных камней в новой программе
Василина Васильева
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Ну что ж, дождались! Президент России Владимир Путин одобрил запуск программы пониженной ипотеки на Дальнем Востоке. Он предложил ввести ее уже в нынешнем году сроком на пять лет.

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов привел Путину четкие расчеты, основанные на данных Росстата: он пояснил, что сейчас стандартная ипотека в среднем составляет 9%, и чтобы ее получить, средний доход семьи должен превышать 70 тысяч рублей. Если ипотека будет 2%, то ей смогут воспользоваться 8500 человек на Дальнем Востоке. При ежемесячном платеже в 16 тысяч рублей, доход семьи из двоих человек должен превышать 50 тысяч рублей в месяц. А в среднем, молодая семья в ДФО получает 55 тысяч.

У специалистов в сфере недвижимости Амурской области сложилось разное мнение относительно такого нововведения.

- Очень хорошо, что запускается такая программа: люди всегда любят, что подешевле, да и в таком случае воспользоваться ею смогут гораздо больше дальневосточников. Жаль, конечно, что программа доступна не для всех, - отметил юрист, практикующий в области недвижимости, Виталий Злочевский.

Да и купить жилье «по дешевке» вряд ли получится, уверены специалисты.

- Программа очень полезная, и мы очень долго ждали этой новости. Но она и осталась новостью. С начала года идут разговоры об этом. И неизвестно, будет ли программа действительно в этом году. Это так же, как с программой 5,6%. Все ждали, надеялись и верили, а в итоге тех, кто сможет воспользоваться ею, можно сосчитать по пальцам. К тому же, если ставка упадет, то цены на жилье, скорей всего, поднимутся, - считает ведущий специалист отдела продаж по недвижимости Юлия Тихонова.

По мнению руководителя одного из агентств недвижимости Евгения Дельнова, воспользоваться программой смогут максимум 10% желающих.

- Пока это будет фантастикой. У нас законы принимаются, но начинают работать через пару лет. Я думаю, что на такую ставку попадет очень узкая категория граждан. Или будет, как раньше, ставка по ипотеке минимальная, а по факту, помимо нее навязывают еще кучу услуг, - считает он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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