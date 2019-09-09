2019-09-09T06:32:40+03:00
Общество

Назначена дата прощания с экс-губернатором Приамурья Анатолием Белоноговым

Проститься с заслуженным политиком можно будет в ритуальном зале Амурской областной клинической больницы
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: www.zsamur.ruФото: www.zsamur.ru
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Прощание с экс-губернатором Амурской области, депутатом Законодательного Собрания четырех созывов Анатолием Белоноговым пройдет 10 сентября. Церемония состоится в ритуальном зале Амурской областной клинической больницы на ул. Воронкова, 26 с 10:30 до 12:00,сообщают в пресс-службе Законодательного собрания Амурской области.

Заслуженного политика не стало 7 сентября, он скончался после продолжительной болезни.

Напомним, Приамурьем Анатолий Николаевич управлял с 1997 по 2001 год. После выхода на пенсию в том же году стал заместителем председателя комитета Заксобрания Приамурья по бюджету, налогам, экономике и собственности. Награжден орденами «Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством IV степени», медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд», «Ветеран труда» и «За строительство БАМа».

ИСТОЧНИК KP.RU

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