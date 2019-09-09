В Приамурье депутат лишился мандата из-за сокрытия более 40 миллионов рублей доходов

9 Сент. 10:19 2019-09-09T10:19:46+03:00

Также у мужчина обнаружилось незадекларированное движимое и недвижимое имущество

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Досрочно сложить полномочия в связи с утратой доверия из-за совершение коррупционного нарушения пришлось депутату Константиновского районного совета народных депутатов. Избранник предоставил не все сведения о доходах за 2018 год.

Оказалось, что помимо задекларированного депутат получил доход более 40 миллионов рублей. Кроме того, у него обнаружилось 25 машин и прицепов к ним и 17 объектов недвижимости, среди которых жилые и нежилые помещения, земельные участки.

- Не указаны также сведения о наличии у супруги открытых счетов в банках и иных кредитных организациях, - сообщают в прокуратуре Амурской области.

С требованием об отставке депутата прокуратура обратилась в Константиновский сельский Совет народных депутатов. 6 сентября народный избранник был лишен мандата.

ИСТОЧНИК KP.RU