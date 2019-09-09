В Приамурье депутат лишился мандата из-за сокрытия более 40 миллионов рублей доходов
Досрочно сложить полномочия в связи с утратой доверия из-за совершение коррупционного нарушения пришлось депутату Константиновского районного совета народных депутатов. Избранник предоставил не все сведения о доходах за 2018 год.
Оказалось, что помимо задекларированного депутат получил доход более 40 миллионов рублей. Кроме того, у него обнаружилось 25 машин и прицепов к ним и 17 объектов недвижимости, среди которых жилые и нежилые помещения, земельные участки.
- Не указаны также сведения о наличии у супруги открытых счетов в банках и иных кредитных организациях, - сообщают в прокуратуре Амурской области.
С требованием об отставке депутата прокуратура обратилась в Константиновский сельский Совет народных депутатов. 6 сентября народный избранник был лишен мандата.
ИСТОЧНИК KP.RU