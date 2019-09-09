2019-09-09T10:19:46+03:00
Общество

В Приамурье депутат лишился мандата из-за сокрытия более 40 миллионов рублей доходов

Также у мужчина обнаружилось незадекларированное движимое и недвижимое имущество
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Досрочно сложить полномочия в связи с утратой доверия из-за совершение коррупционного нарушения пришлось депутату Константиновского районного совета народных депутатов. Избранник предоставил не все сведения о доходах за 2018 год.

Оказалось, что помимо задекларированного депутат получил доход более 40 миллионов рублей. Кроме того, у него обнаружилось 25 машин и прицепов к ним и 17 объектов недвижимости, среди которых жилые и нежилые помещения, земельные участки.

- Не указаны также сведения о наличии у супруги открытых счетов в банках и иных кредитных организациях, - сообщают в прокуратуре Амурской области.

С требованием об отставке депутата прокуратура обратилась в Константиновский сельский Совет народных депутатов. 6 сентября народный избранник был лишен мандата.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Назначена дата прощания с экс-губернатором Приамурья Анатолием Белоноговым
Погода в Благовещенске установила новый рекорд
Амурские риелторы скептически отнеслись к снижению ставки по ипотеке
В Приамурье за разбой осудили сержанта-контрактника
Губернатор Приамурья попросил президента спасти от банкротства сельхозпроизводителей и переработчиков
Погода в Благовещенске поставила первый осенний рекорд
Власти Приамурья рассказали, когда начнут бесплатно кормить младшеклассников
В Приамурье под грузовой поезд попала женщина
На амурчанку завели уголовное дело за жестокое обращение с маленькой дочкой
Из-за африканской чумы свиней ограничили въезд в село Белогорье
«Красой Дальнего Востока» признана амурчанка
В Приамурье зафиксированы очаги растения-паразита, уничтожающего огороды
В Благовещенске перекрыли два участка улицы Театральная
В Приамурье грузовой поезд насмерть сбил подростка
Лето-2019 в Благовещенске стало одним из самых дождливых в истории
В Благовещенске открылась самая современная школа Приамурья
При пожаре в Белогорске погиб человек