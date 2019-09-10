2019-09-10T06:41:22+03:00
Общество

Дороги, задействованные в строительстве моста через Амур, сделают самозалечивающимися

Завершить работы на участках планируется к концу сентября
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: www.amurobl.ruФото: www.amurobl.ru
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В рамках строительства пограничного моста через Амур между Благовещенском и Хэйхэ отремонтируют три участка дорог: «Подъезд к с. Владимировка», «Подъезд к Зазейский», «Заречный – Муравьевка - Константиновка». В общей сложности восстановить предстоит 27 километров. Ремонтировать участки будут методом холодной регенерации с применением ресайклера.

- Практика использования фрезерования в регионе уже есть, главное положительное качество метода - это максимальное использование старого дорожного покрытия, - говорит министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин.

Дорогу на подъезде к селу Владимировка будут латать с использованием технология «Сларри сил». То есть там будет уложена литая эмульсионно-минеральной смесь. Это позволит не допустить негативное воздействие на покрытие, восстановить изношенные слои за короткие сроки. В будущем этот участок планируется реконструировать, сообщают в пресс-службе правительства Амурской области.

Подъезд к Зазейскому, а также дорогу «Заречный - Муравьевка - Константиновка» до Гродеково, не только отремонтируют методом холодной регенерации, но и дополнят щебнем, цементом и битумной эмульсией.

- Затем выполняем покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона, который в процессе эксплуатации при возникновении трещин, сезонных и температурных воздействий – имеет такое качество, как самозалечивание. Помимо так называемого самолечения у ЩМА очень хорошая шероховатость - это коэффициент сцепления, что очень положительно сказывается на безопасности дорожного движения, - рассказал генеральный директор АО «Асфальт» Андрей Сенотрусов.

Завершить работы планируется к концу сентября.

Работы планируется закончить к концу сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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