В двух селах Приамурья снят карантин по африканской чуме свиней

СЕГОДНЯ 06:52 2019-09-10T06:52:09+03:00

Продолжается прием документов, необходимых для получения выплат, от пострадавших фермеров

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Вечером 9 сентября в селах Волково и Гродеково Благовещенского района был снят режим ЧС, введенный там из-за африканской чумы свиней. Дезбарьеры уже убраны, отменено пропускной режим. Решение о снятии карантина было принято на заседании КЧС.

- Мероприятия по отчуждению проведены в полном объеме. В данный момент на всей территории, где установлен карантин, проводится дезинфекция, - рассказал начальник управления ветеринарии Приамурья Сергей Самохвалов.

В общей сложности по области было уничтожено 11 532 свиньи. Пострадавшие в результате фермеры получают выплаты. Уже выплачено более девяти миллионов рублей. Специалисты продолжают сбор документов, необходимых для получения средств.

- Главам муниципальных образований предоставлен график, где прописано, в какие дни и где специалисты управления ветеринарии будут принимать документы пострадавших владельцев хозяйств, - сообщают в пресс-службе правительства Амурской области.

Кроме того, прием документов идет в Благовещенске на ул. Островского, 96. Телефон горячей линии управления ветеринарии и племенного животноводства: 8 (4162) 51-52-48, 8 (4162) 51-52-55.

ИСТОЧНИК KP.RU