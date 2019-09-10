2019-09-10T07:01:56+03:00
Общество

Благовещенцев просят сообщить о проблемных дорогах в городе

Мнение горожан будет учитываться при реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020-2024 год
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
Поделиться:
Фото: архив редакцииФото: архив редакции
Изменить размер текста:

Подсказать городским властям, где в областном центре самые разбитые дороги, можно будет с 11 по 24 сентября. Опрос общественного мнения будет проводиться на официальном сайте благовещенск.рф в разделе «Безопасные и качественные автомобильные дороги. Общественные обсуждения», а также в Instagram-аккаунте мэрии @blagoveshchensk.rf. Ответы горожан будут учитываться при реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020-2024 год.

- Жители могут оставить свое мнение о том, какую улицу необходимо в приоритетном порядке включить в программу и какие мероприятия провести: освещение, асфальтирование, обустройство тротуара, установку светофора, - сообщают в пресс-службе администрации Благовещенска.

Напомним, в этом году на ремонт благовещенских дорог было выделено более 476 миллионов рублей, работы уже ведутся на 23 участках дорог.

На ремонтную компанию 2020 года выделят около 519 миллионов рублей.

- Для того, чтобы избежать сложностей, возникших в текущем году, в частности, это касается сроков проведения аукционов и сроков проведения самих работ на объектах, принято решение сформировать реестр участков заблаговременно, чтобы приступить непосредственно к ремонту сразу с начала теплого сезона, - отметил первый заместитель мэра Олег Имамеев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В двух селах Приамурья снят карантин по африканской чуме свиней
Дороги, задействованные в строительстве моста через Амур, сделают самозалечивающимися
В Приамурье депутат лишился мандата из-за сокрытия более 40 миллионов рублей доходов
Назначена дата прощания с экс-губернатором Приамурья Анатолием Белоноговым
Погода в Благовещенске установила новый рекорд
Амурские риелторы скептически отнеслись к снижению ставки по ипотеке
В Приамурье за разбой осудили сержанта-контрактника
Губернатор Приамурья попросил президента спасти от банкротства сельхозпроизводителей и переработчиков
Погода в Благовещенске поставила первый осенний рекорд
Власти Приамурья рассказали, когда начнут бесплатно кормить младшеклассников
В Приамурье под грузовой поезд попала женщина
На амурчанку завели уголовное дело за жестокое обращение с маленькой дочкой
Из-за африканской чумы свиней ограничили въезд в село Белогорье
«Красой Дальнего Востока» признана амурчанка
В Приамурье зафиксированы очаги растения-паразита, уничтожающего огороды
В Благовещенске перекрыли два участка улицы Театральная
В Приамурье грузовой поезд насмерть сбил подростка
Лето-2019 в Благовещенске стало одним из самых дождливых в истории
В Благовещенске открылась самая современная школа Приамурья
При пожаре в Белогорске погиб человек