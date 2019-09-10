Благовещенцев просят сообщить о проблемных дорогах в городе

СЕГОДНЯ 07:01 2019-09-10T07:01:56+03:00

Мнение горожан будет учитываться при реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020-2024 год

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Подсказать городским властям, где в областном центре самые разбитые дороги, можно будет с 11 по 24 сентября. Опрос общественного мнения будет проводиться на официальном сайте благовещенск.рф в разделе «Безопасные и качественные автомобильные дороги. Общественные обсуждения», а также в Instagram-аккаунте мэрии @blagoveshchensk.rf. Ответы горожан будут учитываться при реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020-2024 год.

- Жители могут оставить свое мнение о том, какую улицу необходимо в приоритетном порядке включить в программу и какие мероприятия провести: освещение, асфальтирование, обустройство тротуара, установку светофора, - сообщают в пресс-службе администрации Благовещенска.

Напомним, в этом году на ремонт благовещенских дорог было выделено более 476 миллионов рублей, работы уже ведутся на 23 участках дорог.

На ремонтную компанию 2020 года выделят около 519 миллионов рублей.

- Для того, чтобы избежать сложностей, возникших в текущем году, в частности, это касается сроков проведения аукционов и сроков проведения самих работ на объектах, принято решение сформировать реестр участков заблаговременно, чтобы приступить непосредственно к ремонту сразу с начала теплого сезона, - отметил первый заместитель мэра Олег Имамеев.

ИСТОЧНИК KP.RU