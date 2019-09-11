Благовещенцы могут поучаствовать в благоустройстве детской площадки на набережной

СЕГОДНЯ 04:15 2019-09-11T04:15:14+03:00

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Городские власти планируют улучшить детскую площадку на набережной между улицами Пионерская и Шевченко. Каждый день сюда приходят множество семей с детьми, а потому предложений по благоустройству ждут именно от благовещенцев.

- Для организации более комфортных условий необходимо дополнить территорию детского городка теневыми навесами над лавочками, продолжить озеленение. Как должна развиваться эта территория, какие элементы нужно принести, и могут написать горожане, - говорят в пресс-службе администрации Благовещенска.

Специальная урна установлена прямо на детской площадке. Свои пожелания горожане могут оставлять до 14 сентября. В этот день в 16:00 на площадке пройдет общегородское собрание, на котором обсудят все предложения горожан.

Напомним, детскую зону на набережной обустроили в октябре 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU