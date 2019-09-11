В Приамурье инвалид-колясочник прыгнул с парашютом в тандеме

СЕГОДНЯ 09:07 2019-09-11T09:07:01+03:00

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В Приамурье стартовала благотворительная акция регионального отделения ДОСААФ России «Небо для всех». Ее первым участником стал бывший морской пехотинец Михаил Гладышев, вот уже несколько лет прикованный к инвалидному креслу.

До травмы мужчина уже прыгал с парашютом по программе боевой подготовки, когда учился в ДВОКУ. По словам Михаила, если бы не инвалидность, он продолжил бы прыгать с парашютом. Его последний прыжок пришелся на 2006 год, сообщают в пресс-службе правительства Амурской области.

После тщательного инструктажа и подготовки, бывшего морпеха пристегнули к опытному инструктору, вместе они прыгнули с высоты 2 800 метров.

- Небо, оно затягивает. Это такое ощущение эйфории, свободного падения, которое я ощутил снова. Это сложно объяснить словами. Более того, это своего рода преодоление себя. С такой высоты я никогда не прыгал. Конечно, я испытывал волнение перед прыжком, как и раньше, но в этот раз эмоции в 100 раз сильнее, чем прежд, - поделился впечатлениями Михаил Гладышев.

Благотворительную акцию планируется продолжать и дальше, правда из-за погодных условий закончиться она чуть раньше, чем было запланировано. Поучаствовать могут почти все желающие инвалиды с проблемами опорно-двигательного аппарата, за исключением тех, кто страдает психическими расстройствами, и тех, чей вес превышает 100 килограммов.

ИСТОЧНИК KP.RU