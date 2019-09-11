В Благовещенске благоустроят набережную реки Зея

СЕГОДНЯ 12:53 2019-09-11T12:53:59+03:00

Кроме того, в этом районе планирует построить жилые дома, садик и спорткомплекс

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В Благовещенске идет активная работа по благоустройству берега реки Зея, по большей части строительство идет со стороны улицы Заводская. Общая площадь нового микрорайона составит порядка 12 гектаров.

Кроме жилых домов здесь построят спортивно-оздоровительный комплекс и детский сад. А чтобы у жителей микрорайона не было проблем с транспортной доступностью, планируется соединить улицы Набережная и Лазо, продлив Конную. Работы в этом направлении уже ведутся.

- В этом районе есть возможность создания и нового городского парка в рамках существующей рекреационной зоны, центром которого может стать интересный объект культурного наследия – так называемая Левашевская дача, в окрестностях которой растут столетние сосны. Также в этом районе планируется оборудовать несколько спортивных зон, - отметили в пресс-службе администрации Благовещенска.

Уже в следующем году начнутся работы по берегоукреплению реки Зея. Благоустроить предстоит 1700 метров территории. Новая набережная будет выполнена в том же стиле, что и набережная Амура.

ИСТОЧНИК KP.RU