В Приамурь поезду пришлось экстренно тормозить из-за завала путей
ЧП произошло недалеко от станции Украина в Белогорском районе. В Белогорский ЛО МВД России на транспорте поступило сообщение о том что неизвестные забрасывают пути посторонними предметами. В результате пассажирскому поезду "Москва - Владивосток" пришлось экстренно тормозить.
- Нарушители к моменту остановки поезда скрылись с места происшествия. Стоянка поезда составила шесть минут, - сообщают в пресс-службе Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.
Сейчас стражи порядка устанавливают виновных в происшествии и свидетелей. Транспортная полиция напоминает, что наложение посторонних предметов на пути может привести и к более серьезным последствиям, чем задержка поезда. Преграда на путях может обернуться сходом вагонов.
ИСТОЧНИК KP.RU