2019-09-12T02:56:29+03:00
Происшествия

В Приамурь поезду пришлось экстренно тормозить из-за завала путей

Злоумышленники успели скрыться с места происшествия
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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ЧП произошло недалеко от станции Украина в Белогорском районе. В Белогорский ЛО МВД России на транспорте поступило сообщение о том что неизвестные забрасывают пути посторонними предметами. В результате пассажирскому поезду "Москва - Владивосток" пришлось экстренно тормозить.

- Нарушители к моменту остановки поезда скрылись с места происшествия. Стоянка поезда составила шесть минут, - сообщают в пресс-службе Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.

Сейчас стражи порядка устанавливают виновных в происшествии и свидетелей. Транспортная полиция напоминает, что наложение посторонних предметов на пути может привести и к более серьезным последствиям, чем задержка поезда. Преграда на путях может обернуться сходом вагонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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