2019-09-12T08:56:36+03:00
Общество

Амурчане участвуют в международной выставке подарков в Мадриде

Представлять область отправились производители одежды, деревянных изделий, акриловых картин и дизайнерской мебели
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: www.amurobl.ruФото: www.amurobl.ru
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Международная выставка подарков и декоративных изделий Intergift стартовала 11 сентября в Мадриде. Это крупнейшее мероприятие Международной недели подарков, украшений и моды. В этом году впервые на ярмарку отправились и представители Приамурья. Амурчане подготовили коллективный стенд.

- Интересно узнать мнение европейцев о нашем дальневосточном дизайне и проверить его востребованность. Наш продукт – дизайнерская мебель, которую мы разработали с нуля и производим у себя в цеху. Для нас это прежде всего опыт. Также мы хотим найти дистрибьюторов мебели, которые, возможно, заинтересуются нашим подходом. Не исключено, что в перспективе мы сможем работать с крупным производством, как дизайнеры, - рассказал представитель компании «Shpak Design» Александр Шпак.

Также изделия из дерева – рамки, метрики, ключницы и прочие элементы декора – на выставке представила творческая мастерская «Manufatto» Екатерины Квашниной. Свои работы мастерица уже демонстрировала на выставке в Харбине, где все ее изделия раскупили в считанные минуты.

Предприниматель Эльвира Левицкая отправилась в Испанию с коллекцией одежды ручной работы из войлока. Также европейцы смогут оценить валяные тапочки, авторские головные уборы, мягкие и теплые предметы интерьера.

Четвертой участницей от Приамурья стала художница Анна Тюрина, украсившая стенд своими акриловыми картинами, которые уже широко известны не только в России, но и за рубежом.

Отправиться на европейскую ярмарку амурчанам помог Центр поддержки экспорта Амурской области.

- Это наша первая выставка в Европе. На самом деле мы очень волновались, когда готовились к ней. Главный вопрос - насколько продукция амурских предпринимателей может быть востребована взыскательным европейским покупателем. Не побоялись поехать самые отчаянные, в хорошем смысле этого слова, творческие предприниматели. Мы посмотрели ассортимент, представленный на выставке, и уже сейчас могу сказать, что продукция амурчан вполне конкурентоспособна, - рассказала руководитель Центра Ирина Палаева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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