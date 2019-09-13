2019-09-13T03:28:21+03:00
Общество

В Приамурье отменили карантин по африканской чуме свиней

Исключение составляет одно село Бурейского района
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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На заседании КЧС было принято решение снять карантин по африканской чуме свиней со всех населенных пунктов Амурской области, кроме одного. Вирус был выявлен в одном из подсобных хозяйств села Алексеевка Бурейского района.

- Отчуждены все свиньи в количестве 71 головы в 9 подворьях. Всего по области отчуждено 11 606 голов. Во всех остальных ранее неблагополучных пунктах и первых угрожаемых зонах проведены все необходимые мероприятия в полном объеме. Подготовлены пакеты документов для снятия карантина, - рассказал руководитель управления ветеринарии и племенного животноводства Сергей Самохвалов.

Выплаты получили уже более 120 хозяйствующих субъектов, общая сумма выплат перевалила за 56 миллионов рублей. При этом сбор документов от пострадавших еще продолжается, завершить эту работу должны до 20 сентября.

К слову, с 9 по 12 сентября было возбуждено два административных дела за нарушение ветеринарных правил содержания и убоя свиней и оборота продукции свиноводства, сообщают в пресс-службе правительства Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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