2019-09-13T07:21:49+03:00
Общество

Горячая вода вернется не во все дома Благовещенска

Почти две недели на некоторых участках будут идти внеплановые ремонтные работы
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: архив редакцииФото: архив редакции
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13 сентября в Благовещенске завершились гидравлические испытания. Порывов трубопровода нигде не обнаружено.

- В первый день бригады цеха тепловых сетей производили необходимые отключения распределительных сетей по всему городу. На следующий день энергетики произвели опрессовку магистральных тепловых сетей, повысив давление в трубах на четверть от нормативного, - объясняют в пресс-службе филиала «Амурской генерации» АО «ДГК».

Так было установлено, что ремонт прошел успешно. Следующие два дня рабочие проводили ремонт уже внутри станции.

Во второй половине дня 13 сентября энергетики начнут заполнять магистрали теплоносителем. Уже у вечеру горячая вода вернется в дома горожан.

Правда, порадоваться кипятку в трубах смогут не все благовещенцы, с 13 же числа начнется неплановый ремонт тепломагистрали Северного района на аварийном участке. До 25 сентября горячей воды не будет во втором микрорайоне, в части третьего микрорайона, на КПП и ЦЭС.

Если же горячая вода не появится в других районах города, горожанам советуют прежде всего обращаться в свою управляющую компанию, поскольку именно от нее зависит насколько быстро будет восстановлено горячее водоснабжение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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