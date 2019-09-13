В Шимановском районе найдено тело 10-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 10:40 2019-09-13T10:40:26+03:00

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Сообщение о пропаже в селе Нововоскресеновка мальчика 10 лет поступило к следователям вечером 12 сентября. Родители ребенка рассказали, что он собирался пойти на речку, покидать камни с моста.

Тело мальчика было обнаружено в реке, неподалеку от его дома.

- Предварительное медицинское исследование показало, что смерть ребенка не носит криминального характера. Осмотр места происшествия позволил сделать предположение о том, что он мог упасть в воду с моста, плавать мальчик не умел, - сообщают в СУ СКР по Амурской области.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, проводят экспертизы. По завершению доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU