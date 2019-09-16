2019-09-16T02:38:05+03:00
Общество

Молния могла стать причиной пожара в амурском селе

В огне никто не пострадал
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: архив редакцииФото: архив редакции
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Жилой дом в селе Поздеевка Ромненского района загорелся во второй половине дня 15 сентября. Сообщение о произошедшем поступило к огнеборцам в 16:03. Уже через три минут трое пожарных были на месте.

- Горела кровля дома. Через четыре минуты открытое горение пожарные ликвидировали, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.

За это время огонь успел повредить около 15 квадратных метров крыши. Остальная часть постройки не пострадала. Также пламя не добралось и до обитателей дома.

Сейчас специалисты устанавливают точную причину возгорания. По одной из версий дом загорелся из-за удара молнии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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