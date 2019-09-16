В Приамурье ожидаются шквальный ветер и снег с дождем

СЕГОДНЯ 02:55 2019-09-16T02:56:47+03:00

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Непогода в Приамурье разгуляется уже 16 сентября. По данным Амурского центра гидрометеорологической службы, в северных районах ожидается усиление западного и северо-западного ветров, а в южных районов – западного и юго-западного. Порывы будут достигать 13 – 18 метров в секунду. Кроме того, ночью в северных районах возможны сильные дожди и мокрый снег. К слову, как сообщают в соцсетях жители Тынды, у них первый снег уже выпал.

- Руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об ухудшении погодных условий. Им рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры и держать развитие ситуации на подведомственных территориях под контролем, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.

Спасатели предупреждают, что сильные осадки могут привести к подъему рек и подтоплениям. Также в такую погоду возможно увеличение количества ДТП и аварий на коммунальных объектах.

Амурчанам советуют быть осторожными, при усилении ветра держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и линий электропередач.

ИСТОЧНИК KP.RU