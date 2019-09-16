Амурские депутаты хотят запретить строить дома в зонах подтопления

СЕГОДНЯ 09:33 2019-09-16T09:33:13+03:00

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Паводок, прошедший в Приамурье летом, нанес ущерб более шести миллиардов рублей. Из них 1,3 миллиарда выплатили жителям, потерявшим в большой воде имущество. Несмотря на частые подтопления, амурчане не спешат покидать дома в зонах риска и даже строят там новое жилище.

- В Благовещенском районе начиная с 2014 года было выдано 129 разрешений на строительство индивидуальных жилых домов в зонах риска, хотя мы внесли изменения в правила землепользования и застройки и выделили территории подтопления. Но так как эти зоны риска не поставлены на кадастровый учет, население оспаривает наши решения в суде и мы вынуждены выдавать разрешения на строительство, - рассказал первый заместитель главы Сергей Матвеев на видеоселекторном совещании депутатов областного парламента с органами местного самоуправления и органами государственной власти региона.

Между тем, по словам заместителя министра природных ресурсов, уже составлен график определения зон затопления и подтопления. Провести эту работу необходимо в 358 населенных пунктах. План составлен до 2026 года.

Если реестр будет составлен, власти смогут запретить там жилое строительство.

- Мы видим, что у нас нет другого варианта не допустить строительства жилых домов на подтапливаемых территориях, кроме как законодательно запретить там строительство. И на совещании, прошедшем в августе по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, президент это еще раз подчеркнул. Делать это нужно и делать быстро, не по три села в год. Времени до 2026 года у нас нет, - подвела итоги совещания председатель комитета по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии Ирина Киевская.

ИСТОЧНИК KP.RU