Гидравлические испытания в Благовещенске выявили порывы в пяти районах
Гидравлические испытания, которые проходили в Благовещенске с 9 по 13 сентября выявили сразу пять дефектов на сетях теплоснабжения. Из-за этого горячая вода вернулась далеко не во все дома областного центра.
Порывы были выявлены в районах: ул. Трудовая между ул. Амурская и ул. Горького; в доме по ул. Островского, 12; на пересечении улиц Амурская и Театральная; улицы Пушкина – Фрунзе – Чайковского – Ленина; в районе жилого дома по ул. Горького, 264.
- В указанных районах подача горячей воды в жилые дома будет возобновлена после устранения дефектов, - сообщают в пресс-службе АО «Амурские Коммунальные Системы». - Если вы проживаете в другом районе города, не вошедшем в вышеперечисленные, и у вас не появилась горячая вода, обратитесь в свою управляющую компанию.
ИСТОЧНИК KP.RU