2019-09-17T06:46:55+03:00
Общество

Гидравлические испытания в Благовещенске выявили порывы в пяти районах

Горячая вода к жителям этих участков вернется только после устранения дефектов
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
Поделиться:
Фото: АО «Амурские Коммунальные Системы»Фото: АО «Амурские Коммунальные Системы»
Изменить размер текста:

Гидравлические испытания, которые проходили в Благовещенске с 9 по 13 сентября выявили сразу пять дефектов на сетях теплоснабжения. Из-за этого горячая вода вернулась далеко не во все дома областного центра.

Порывы были выявлены в районах: ул. Трудовая между ул. Амурская и ул. Горького; в доме по ул. Островского, 12; на пересечении улиц Амурская и Театральная; улицы ПушкинаФрунзе – Чайковского – Ленина; в районе жилого дома по ул. Горького, 264.

- В указанных районах подача горячей воды в жилые дома будет возобновлена после устранения дефектов, - сообщают в пресс-службе АО «Амурские Коммунальные Системы». - Если вы проживаете в другом районе города, не вошедшем в вышеперечисленные, и у вас не появилась горячая вода, обратитесь в свою управляющую компанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Благовещенске произошло ДТП с участием полицейской машины
Отменен один из конкурсных спектаклей «Амурской осени»
Амурские депутаты хотят запретить строить дома в зонах подтопления
В Приамурье ожидаются шквальный ветер и снег с дождем
Молния могла стать причиной пожара в амурском селе
В Шимановском районе найдено тело 10-летнего мальчика
Горячая вода вернется не во все дома Благовещенска
В Приамурье отменили карантин по африканской чуме свиней
Амурчане участвуют в международной выставке подарков в Мадриде
В Приамурь поезду пришлось экстренно тормозить из-за завала путей
В Благовещенске благоустроят набережную реки Зея
В Приамурье инвалид-колясочник прыгнул с парашютом в тандеме
Благовещенцы могут поучаствовать в благоустройстве детской площадки на набережной
Благовещенцев просят сообщить о проблемных дорогах в городе