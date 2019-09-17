Гидравлические испытания в Благовещенске выявили порывы в пяти районах

СЕГОДНЯ 06:46 2019-09-17T06:46:55+03:00

Горячая вода к жителям этих участков вернется только после устранения дефектов

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Гидравлические испытания, которые проходили в Благовещенске с 9 по 13 сентября выявили сразу пять дефектов на сетях теплоснабжения. Из-за этого горячая вода вернулась далеко не во все дома областного центра.

Порывы были выявлены в районах: ул. Трудовая между ул. Амурская и ул. Горького; в доме по ул. Островского, 12; на пересечении улиц Амурская и Театральная; улицы Пушкина – Фрунзе – Чайковского – Ленина; в районе жилого дома по ул. Горького, 264.

- В указанных районах подача горячей воды в жилые дома будет возобновлена после устранения дефектов, - сообщают в пресс-службе АО «Амурские Коммунальные Системы». - Если вы проживаете в другом районе города, не вошедшем в вышеперечисленные, и у вас не появилась горячая вода, обратитесь в свою управляющую компанию.

ИСТОЧНИК KP.RU