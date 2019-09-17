2019-09-17T07:48:56+03:00
Общество

Отменен один из конкурсных спектаклей «Амурской осени»

У актера Арниса Лицитиса возникли проблемы на российской таможне
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
Поделиться:
Фото: амурская-осень.рфФото: амурская-осень.рф
Изменить размер текста:

Организаторам фестиваля кино и театра «Амурская осень» пришлось немного подкорректировать конкурсную программу. Спектакль «Клев» был отменен.

- Из-за проблем на российской таможне латвийский актер Арнис Лицитис не смог прилететь в Благовещенск, - сообщается на официальной странице фестиваля.

Вместо спектакля 17 сентября в 18:30 в областном театре драмы пройдет творческий вечер латвийского актер театра и кино Мартиньша Вилсонса, российского актера Андрея Андреева и латвийского квартета «Баритоны».

Билеты на творческий вечер сохраняются со спектакля «Клев».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Благовещенске произошло ДТП с участием полицейской машины
Гидравлические испытания в Благовещенске выявили порывы в пяти районах
Амурские депутаты хотят запретить строить дома в зонах подтопления
В Приамурье ожидаются шквальный ветер и снег с дождем
Молния могла стать причиной пожара в амурском селе
В Шимановском районе найдено тело 10-летнего мальчика
Горячая вода вернется не во все дома Благовещенска
В Приамурье отменили карантин по африканской чуме свиней
Амурчане участвуют в международной выставке подарков в Мадриде
В Приамурь поезду пришлось экстренно тормозить из-за завала путей
В Благовещенске благоустроят набережную реки Зея
В Приамурье инвалид-колясочник прыгнул с парашютом в тандеме
Благовещенцы могут поучаствовать в благоустройстве детской площадки на набережной
Благовещенцев просят сообщить о проблемных дорогах в городе