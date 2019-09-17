Отменен один из конкурсных спектаклей «Амурской осени»
Организаторам фестиваля кино и театра «Амурская осень» пришлось немного подкорректировать конкурсную программу. Спектакль «Клев» был отменен.
- Из-за проблем на российской таможне латвийский актер Арнис Лицитис не смог прилететь в Благовещенск, - сообщается на официальной странице фестиваля.
Вместо спектакля 17 сентября в 18:30 в областном театре драмы пройдет творческий вечер латвийского актер театра и кино Мартиньша Вилсонса, российского актера Андрея Андреева и латвийского квартета «Баритоны».
Билеты на творческий вечер сохраняются со спектакля «Клев».
ИСТОЧНИК KP.RU