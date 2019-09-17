Отменен один из конкурсных спектаклей «Амурской осени»

СЕГОДНЯ 07:48 2019-09-17T07:48:56+03:00

У актера Арниса Лицитиса возникли проблемы на российской таможне

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Организаторам фестиваля кино и театра «Амурская осень» пришлось немного подкорректировать конкурсную программу. Спектакль «Клев» был отменен.

- Из-за проблем на российской таможне латвийский актер Арнис Лицитис не смог прилететь в Благовещенск, - сообщается на официальной странице фестиваля.

Вместо спектакля 17 сентября в 18:30 в областном театре драмы пройдет творческий вечер латвийского актер театра и кино Мартиньша Вилсонса, российского актера Андрея Андреева и латвийского квартета «Баритоны».

Билеты на творческий вечер сохраняются со спектакля «Клев».

ИСТОЧНИК KP.RU